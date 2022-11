Ce site de fan a pour ambition de rassembler la communauté francophone des joueurs des jeux de rôle motorisés avec le moteur Year Zero de Free League. Il comporte des news, des critiques et des articles pour les jeux Mutant Year Zero, Tales from the Loop, Alien, Vaesen, Blade Runner. Par extension, il propose aussi du contenu pour d'autres jeux édités par Free League comme L'Anneau Unique ou Dragonbane. Pour contribuer, c'est par ici.